Волочкова назвала Борисову «мелкой сошкой и плебеем»

Москва, 12 апреля. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова эмоционально отреагировала на обвинения телеведущей Даны Борисовой в пьянстве. Балерина объяснила нападки в свой адрес банальной завистью.

Борисова, которая в свое время проходила в Таиланде курс реабилитации из-за проблем с запрещенными веществами, утверждает, что Волочковой из-за ее «пристрастия к спиртным напиткам» требуется помощь специалистов.

«Анастасия в таком негативе против меня. Вот так она не любит правду в лицо. Анастасия устроила скандал, билась головой о стену. Я как женщина разумная, трезвая, ухожу всегда первая, а Анастасия остается», — объявила Борисова в программе «Ты не поверишь!».

Волочкова без ответа заявление Борисовой не оставила. Телеведущую она назвала «мелкой сошкой», на которую не собирается обращать свое внимание.

«Мои золотые, я два с половиной часа на пуантах отработала. Неужели вы думаете, что у меня есть время и желание заниматься какими-то плебеями, мелкими сошками? Это то, что дает ей пиар. Столько людей мне завидуют, моей красоте, моей фигуре», — высказалась балерина.

Борисова недавно перепугала поклонников и своих знакомых состоянием здоровья. Сперва у телеведущей случился сильный приступ кашля, когда она записывала видеообращение к фанатам, а после и вовсе перестала выходить на связь. Коллега Андрей Малахов отправил к ней домой помощников, которые целый час простояли у закрытой двери. Оказалось, что Борисова по три часа в день гуляет с собакой. Такое нарушение рекомендаций по самоизоляции возмутило ее поклонников.