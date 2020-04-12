Тодоренко сделала признание о причастности к разводам звезд

Москва, 12 апреля. Телеведущая Регина Тодоренко проводит время в самоизоляции за просмотром выпусков своей передачи «Пятница с Региной». Знаменитость призналась, что обнаружила странную закономерность.

Ведущая рассказала, что выявила странную статистику. Тодоренко обнаружила, что многие гости ее шоу после интервью кардинально меняли свою личную жизнь и заканчивали отношения со своими вторыми половинками. Ведущая сделала признание, назвав себя разлучницей.

«Лариса Гузеева — сваха, а я — разлучница», — отметила Тодоренко.

Она напомнила истории Риты Дакоты, Ксении Собчак, Лолиты, Агаты Муцениеце, Ирины Горбачевой, которые расстались со своими партнерами после шоу. Тодоренко предположила, что именно из-за этой статистики блогер Настя Ивлеева отказывается участвовать в ее шоу.

Однако есть и более удачные случаи, отметила знаменитость. После участия в программе Собчак снова вышла замуж, а Ида Галич родила ребенка. Тодоренко предложила приглашать на шоу одиноких звезд, чтобы затем изучать более радостную статистику.

Ранее Тодоренко рассказала, как снимают ТВ-шоу в период пандемии. Она пошутила, что в период пандемии на съемочной площадке появился особенный антивирусный режим: «всюду военные, у всех санитайзеры, из которых брызгают в рот после каждой подводки». На самом же деле работа на телевидении, по ее словам, практически не изменилась.