Вирусолог объяснил, почему жертвами COVID-19 теперь становятся молодые и дети

Вирусолог Александр Семенов объяснил, почему изначально жертвами новой коронавирусной инфекции были пожилые люди, а теперь в Европе все чаще регистрируются случаи летального исхода у молодых пациентов и даже детей.

Доктор биологических наук Александр Семенов, заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, в самом начале вспышки новой коронавирусной инфекции работал в Китае, а сейчас находится в Италии, в Бергамо, где больше всего заразившихся и умерших.

В эфире программы «Опасный вирус — 2» на телеканале «Россия 1» вирусолог объяснил, почему еще две недели назад жертвами COVID-19 становились пожилые люди, а теперь — и молодые, и даже дети.

«Европа населена людьми, которые отличаются по целому ряду физиологических, биохимических особенностей и так далее. Другая диета, другая структура, другая генетика и иммунная система. Поэтому, конечно, инфекция ведет себя здесь по-другому (не так, как в Китае — Прим. ФАН) . Плюс вирус, расплывшись по миру, все-таки становится немножко другим в разных популяциях, говорят ученые-генетики», — объяснил Александр Семенов.

По его словам, чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду.

«Пациенты, которые находились в критическом состоянии, они могут выделять коронавирус до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии», — предостерег ученый.

Семенов также развеял миф о том, что люди, привитые от гриппа, переносят коронавирус в более легкой форме.