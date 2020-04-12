Пингвинам устроили экскурсию по московскому океанариуму. ФАН-ТВ

Пингвинам Платону и Цезарю, которые обитают в Крокус Сити Океанариуме, разрешили прогуляться и познакомиться с другими жителями, а заодно размять ласты. Ведь на время пандемии посетителям вход воспрещен, а, значит, для тех, кто в обычное время вынужден сидеть в вольере, это отличный повод изучить мир вокруг. Через стекло пингвины с интересом наблюдали за рыбами и даже пытались с ними пообщаться. Подобную прогулку для животных впервые устроили в Чикаго в середине марта. Идея понравилась сотрудникам океанариумов по всему миру.