Прилучный показал, с кем проводит время после скандала с Муцениеце

Москва, 12 апреля. Известный актер Павел Прилучный, которого супруга, модель Агата Муцениеце обвинила в домашнем насилии, уже успел найти себе спутника, пусть и четвероногого. Теперь именно с ним артист проводит время в самоизоляции.

Судя по публикациям артиста в социальной сети Instagram, пока Муцениеце со слезами рассказывала фанатам о происходящем в семье, Прилучный времени зря не терял. Сразу после скандала с женой он завел собаку и продемонстрировал ее поклонникам.

«Новый член семьи», как охарактеризовал пса артист, получил кличку Тор. Собака, однако, пока не спешит беспрекословно выполнять команды нового хозяина. Призывы Прилучного подойти к нему пес игнорирует, о чем свидетельствует опубликованное актером видео.

Напомним, Муцениеце на днях с мобильного телефона матери записала видеообращение к фанатам, в котором со слезами на глазах рассказала о неадекватном поведении супруга. По словам девушки, Прилучный забрал у нее телефон, довел детей до слез, избил ее и пытался выгнать семью из дома в период пандемии коронавируса.

Пара ранее решила развестись после девяти лет брака. Муцениеце признавалась, что разрыв отношений с Прилучным обдумывала целый год, однако чувства к супругу еще не прошли.

Далеко не все поверили в искренность актрисы. Например, ее коллега по цеху Настасья Самбурская уверена, что Муцениеце «пытается пиариться» на личных отношениях и проблемах.