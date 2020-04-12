В окружении Булановой опровергли слухи об инсульте звезды

Санкт-Петербург, 12 апреля. Звезда 90-х Татьяна Буланова находится в центре им В. А. Алмазова. Врачи проводят полное обследование сердечно-сосудистой системы певицы, сообщил Федеральному агентству новостей источник в окружении артистки.

«Инсульт, о котором писали некоторые СМИ, не подтвердился», — подчеркнул собеседник ФАН.

О госпитализации Булановой стало известно накануне. Появлялись версии, что она перенесла инсульт, а также, что причиной стали проблемы с сердцем. Но официально ни ту, ни другую версию никто не подтверждал.

Булановой 6 марта исполнился 51 год. В 2004 году она стала заслуженной артисткой России. В настоящее время певица продолжает выступать. На одном из недавних выступлений в Рязани даже произошла массовая драка.