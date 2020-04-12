Москва, 12 апреля. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсии и подчеркнула, что денег ей хватает.

По словам известной актрисы, супруги заслуженного артиста РФ Бари Алибасова, ее пенсия составляет 55 тысяч рублей. Она складывается из нескольких выплат.

«Я 25 тысяч получаю. Плюс 30 тысяч, я не знаю как они раньше назывались, «лужковские», сейчас, наверное, «собянинские», — рассказала Федосеева-Шукшина.

Актриса добавила, что денег ей хватает. По ее словам, дочери никогда ей не помогали в финансовом плане, лишь пару раз внук Макар привозил фрукты.

Ранее сразу несколько других артистов назвали размер своей пенсии. Например, певец Лев Лещенко получает 30,7 тысячи рублей в месяц с учетом всех надбавок за звания и ордена. А исполнительница Лариса Долина, по словам ее директора и продюсера Ильи Спицина, настолько творческий человек, что «понятия не имеет, сколько у нее пенсия, и куда она вообще приходит».

Актриса театра и кино Алиса Фрейндлих рассказала, что получает от государства большую пенсию, поскольку пережила блокаду Ленинграда и является почетным гражданином Санкт-Петербурга.

Как напоминает «Газета.ru», с 1 апреля в России началась индексация социальных пенсий, она затронет почти четыре миллиона человек.