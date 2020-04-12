Напарник Петросяна чуть не умер от потери крови

Москва, 12 апреля. Коллега Евгения Петросяна по передаче «Кривое зеркало», юморист Александр Морозов чуть не умер от кровопотери. В больнице артисту сказали, что ему еще крупно повезло.

По словам Морозова, он даже не думал, что с ним что-то не так. В конце марта был один дома в своей квартире в Зеленограде. Внезапно ему стало плохо и он упал в обморок.

«Когда я очухался, понял, что это уже что-то страшное видимо. Я никогда не падал в обмороки. Мне кажется, что это все — край», — поделился он в передаче «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Юморист признался, что накануне употреблял спиртное, а после у него в желудке открылась язва. Хирурги заявили, что он мог умереть, даже не приходя в сознание.

«Если выпиваешь, то надо хотя бы закусывать. <...> Ты думаешь, что хиханьки-хаханьки, ну брякнулся в обморок, ну мало ли что», — рассказал Морозов.

Уже после операции он стал узнавать подробности, что произошло с его организмом.

«И я понял, что прогулялся уже по краешку. Можно сказать, с того света вернули», — добавил он.

Самое удивительное в этом, по мнению Морозова, что от смерти его спас Петросян. Правда, не Евгений, а Гор Акопович. Так зовут хирурга, который делал ему операцию.

«Я не шучу. Однофамильцы. Так что в моей жизни уже два Петросяна», — пошутил артист.

Морозов добавил, что в отличие от Евгения Петросяна и его молодой жены, к здоровью относится совсем не так серьезно, плохих привычек тоже пока не бросил. Он продолжает курить и пить.

«Честно признаюсь, я иногда пиво себе позволяю. Но в связи, видимо, с операцией, я теперь баночку выпиваю. <...> стаканчик-два хватит», — заключил он.

Не исключено, что такие проблемы с желудком возникли у Морозова после операции. Год назад его вес (при росте 164 см) достиг 135 кг. Артист признался, что не хочет заниматься спортом и садиться на диету. Поэтому сначала он установил бандаж на желудок, а спустя полгода перенес шунтирование. Эта операция может приводить к развитию язвы.