Вашингтон, 12 апреля. Агентство США по международному развитию (USAID) планирует собрать информацию о системе здравоохранения Украины и реализации реформы, которую власти страны проводят в этой сфере. Об этом свидетельствует запрос ведомства.

Сотрудники агентства намереваются получить данные и мнения о том, как можно улучшить качество предоставляемых медицинских услуг, снизить их стоимость для украинцев и привлечь частный сектор.

Несмотря на то, что в документе проводимые властями Украины преобразования оцениваются положительно, многие эксперты настаивают на разрушении системы здравоохранения этой реформой.

Например, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталия Королевская назвала шокирующими результаты этих «антиконституционных действий».

«Более 70 тысяч медиков покинули страну, почти на четверть сократилось количество медучреждений, смертность более чем в два раза превышает рождаемость, а Украина стала лидером по распространяемости кори, СПИДа, ВИЧ и гепатитов», — цитирует политика RT.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко уверен, что США рассматривают систему здравоохранения на Украине прежде всего как коммерческий проект. Он напомнил, что речь идет о весьма прибыльном деле, поскольку население при любой ситуации будет обращаться за медпомощью.

«Это коммерческий интерес, борьба за рынок», — констатировал он.

Напомним, что с 2016 года на Украине продолжается внедрение новой модели системы здравоохранения по образцу стран Запада. В ходе оптимизации было сокращено количество больничных коек, уменьшился штат медицинских учреждений, был внедрен принцип «семейных врачей» как первичного звена (направление к узким специалистам можно получить у семейного врача).

Депутат Верховной рады Украины Олег Волошин считает, что продолжать на Украине медицинскую реформу, запущенную по инициативе бывшего и. о. министра здравоохранения и гражданки США Ульяны Супрун, «просто преступно».