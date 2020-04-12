Аномально холодная погода ожидается в трех регионах России



Москва, 12 апреля. Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в трех регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура ниже нормы на 2-4 градуса прогнозируется в Ставрополье, Ростовской области и Краснодарском крае. Вильфанд уточнил, что в это воскресенье в этих регионах термометры покажут на 2 градуса ниже нормы.

13 апреля похолодает еще сильнее — температура будет ниже на 4 градуса ниже своей нормальной отметки. Во вторник и среду ситуация стабилизируется, но четверг повторит сценарий понедельника - будет снова на 4 градуса холоднее усредненных данных.

«А мы уже и забыли, что температура может быть ниже нормы», — пошутил Вильфанд.

Накануне специалист рассказал о погоде в Москве на ближайшие пять дней. По словам Вильфанда, столицу ждет «настоящая весна». В воскресенье температура поднимется до 5–7 градусов тепла, в понедельник будет уже плюс 14–16 градусов. Но затем немного похолодает: во вторник ожидается около 4–9 градусов, в среду от 1 до 6 градусов со знаком плюс, в четверг — 5–10 градусов тепла.

Несмотря на хорошую погоду, о прогулках сейчас думать не приходится. В Москве (как и в ряде других регионов России) действует режим самоизоляции. Эта мера направлена на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Покидать жилища разрешается только для получения экстренной медицинской помощи, похода в магазин, аптеку, для выноса мусора или выгула собаки.