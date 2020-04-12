Экстрасенсы составили прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля. Коронавирус исчезнет из России так же быстро, как и появился, его не будет уже в концу апреля. Такой прогноз окончания эпидемии составил экстрасенс из Химок Вадим Кузьменко.

По его мнению, Россия скоро вернется к привычному образу жизни.

«9 Мая по всей стране пройдет запланированный парад Победы», – цитирует провидца интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С прогнозом Кузьменко не согласилась ясновидящая Алена Полынь из Ивантеевки. По ее мнению, эпидемия окончится летом, к тому времени у россиян выработается иммунитет. Новая вспышка вируса стране удара не нанесет, считает провидица.

«В Таро карта смерти означает трансформацию. То есть что-то умерло, чтобы родиться заново. Будем заново возрождать наши дела», — сказала она.

Тассеограф Татьяна Гнипп из Мытищ уверена, что коронавирус появился неспроста, а для самопознания и самореализации. Она тоже убеждена, что ситуация нормализуется к июню.

«Мы все переживем, выстоим», — подчеркнула Гнипп.

Астролог Павел Глоба сравнил нынешний год с 2008, тоже годом Крысы. Тогда случился экономический кризис, напомнил специалист. Эпидемия, по его мнению, закончится только к осени. Он не исключил демографический взрыв после ее окончания.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце прошлого года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже более 170 стран. Ее жертвами стали свыше 108 тысяч человек, заразились более 1,7 миллиона. Многие страны вынуждены были закрыть границы и объявить на своей территории карантин, а работодатели — перевести сотрудников на удаленную работу, пишет Deita.ru.

В России зафиксировано более 13 тысяч случаев заболевания, около тысячи человек удалось вылечить, 106 пациентов скончались. Всемирная организация здравоохранения отмечала, что РФ «опережает» пандемию благодаря своей подготовленности и оперативно принимаемым мерам.