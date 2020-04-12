Шесть пациентов сбежали из иркутской психбольницы, опубликовано видео

Иркутск, 12 апреля. Шесть пациентов Иркутской областной психиатрической клиники совершили побег из медучреждения и объявлены в розыск, сообщает Главное управление МВД по региону.

«Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы №1 о побеге из учреждения 6 граждан», — сообщают в МВД Иркутской области.

Как отмечают в правоохранительных органах, сбежали пациенты в возрасте от 19 до 28 лет. К поиску сбежавших подключены наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые.

Известно, что самовольно покинувшие психиатрическую больницу были осуждены и признаны невменяемыми. В частности, один из них осужден за умышленное причинение тяжкого время, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сообщается, что пациенты психбольницы сбежали в одних пижамах и спортивных костюмах.

В конце марта сообщалось, что из больницы в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом москвичей, сбежала инфицированная пациентка. После самовольного ухода из медучреждения, женщина отправилась к себе домой. Сообщается, что по пути домой она успела пообщаться со своими соседями. Подъезд ее дома был продезинфицирован, а соседям пришлось сдавать анализы на коронавирус.