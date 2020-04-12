В Госдуме предложили расширить меры поддержки нуждающихся семей в условиях пандемии

Москва, 12 апреля. Депутат Государственной думы Михаил Щапов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением расширить меры поддержки многодетных и малообеспеченных семей, сообщает RT.

Также парламентарий предложил оказать поддержку семьям с детьми-инвалидами, а также осуществляющим уход за нетрудоспособными взрослыми гражданами.

Согласно инициативе Щапова, на период нерабочих дней дети из перечисленных категорий должны получать продуктовые наборы. Депутат также предложил обеспечить указанные категории семей индивидуальными средствами защиты.

«Прошу обеспечить каждую многодетную семью, семью с детьми-инвалидами, а также каждое лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным совершеннолетним гражданином, средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, средствами дезинфекции», — говорится в обращении Щапова к премьер-министру.

Щапов также предлагает увеличить сумму пособия для нуждающихся семей, компенсировать родителям потерянный из-за пандемии доход, а также обеспечить нуждающихся детей гаджетами для дистанционного обучения.

Ранее Михаил Щапов обращался к Михаилу Мишустину с предложением субсидирования предприятий, вынужденных приостановить деятельность из-за пандемии коронавируса. Согласно его инициативе, заработная плата сотрудников таких предприятий должна компенсироваться не менее чем на 70%.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».