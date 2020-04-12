В США ввели режим бедствия. События дня. ФАН-ТВ

В Москве начнут оформление пропусков С 15 апреля для поездок по Москве потребуются цифровые пропуска, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Аналогичные меры введут в Подмосковье. Начать оформление документов можно будет с понедельника. Право передвигаться без цифрового пропуска в служебных целях имеют военные, правоохранители, судьи и иные служащие. Пропуск можно будет предъявить как в бумажном, так и в электронном виде. После окончания действия режима повышенной готовности все данные о выданных пропусках уничтожат. Получить документ можно на портале Mos.ru, по телефону или через SMS.

В США ввели режим бедствия Президент США Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия в Вайоминге. И теперь впервые в истории этот режим начал действовать во всех штатах. Документ констатирует невозможность нормального функционирования из-за наступления чрезвычайного события. По последним данным, в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 519 453 человека, скончались 20 071 человек. В субботу США вышли на первое место в мире по числу жертв от инфекции COVID-19, обогнав Италию.

Пасхальные богослужения пройдут без прихожан Пасхальные богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей. Такое письмо опубликовано на сайте РПЦ. Исключение сделано для священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для совершения служб, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений. Такое предписание выдала главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева.