В Германии призвали отвернуться от США в пользу России

Берлин, 12 апреля. Европейский союз должен пойти на сближение с Россией и избавиться от американского диктата, пишет немецкий журналист Мориц Эндерс в статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По мнению автора, в геополитике и мировой экономике происходят масштабные изменения, которые ускоряются за счет пандемии коронавируса.

Эндерс пишет, что миру грозит раздел на западный и восточный блок из-за конкуренции США и Китая. Данное размежевание негативно отразится на Евросоюзе и особенно на Германии. По его мнению, ЕС сможет сохранить экономическую независимость, развивая национальные валюты вместе с евро.

Журналист считает, что для Европейского союза было бы выгодно сотрудничать не только с США. Эндерс убежден, что в сложившейся ситуации в Европе невозможно создать надежную архитектуру безопасности без участия Москвы.

«Настало время строить не только немецко-французскую, но и немецко-российскую дружбу. Она может стать опорой для мира в Европе», — говорится в публикации.

Немецкий политолог Александр Рар недавно заявил, что существует риск, что Евросоюз не сможет справиться с коронавирусом и развалится. Он разделил мнение премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что пандемия — самое большое испытание для Европы со времен Второй мировой войны. Рар считает, что нежелание северных стран помогать экономикам Италии и Испании лишь демонстрирует тот факт, что национальные интересы членов ЕС превыше общесоюзных.