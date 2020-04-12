Киев, 12 апреля. Результаты анализов на коронавирус подтвердили заболевание еще у семи военных ВСУ. Общее число инфицированных в украинской армии достигло 17, сообщают медицинские силы ВСУ.

COVID-19 диагностирован у двух военнослужащих из части в Хмельницком. По данным ведомства, инфицированные находились на карантине с 27 марта, после контакта с человеком, у которого подтвердился коронавирус.

Заболевание выявлено у троих военнослужащих из части в Мелитополе (Запорожская область). Заболевшие находились на карантине с 9 апреля. Известно, что еще два случая заражения подтверждены в Киевском гарнизоне. Один из военных был госпитализирован с пневмонией.

«Командование медицинских сил вооруженных сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что один военнослужащих ВСУ скончался от COVID-19.

По мнению украинского политолога Евгения Голышкина, Киев занижает данные о реальном распространении эпидемии с целью нивелирования паники и без того слабо мотивированного и разочаровавшегося военного сообщества.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.