Москва, 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал от борьбы с пандемией коронавируса, но не намерен опускать руки.

«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается», — написал Зеленский у себя в Instagram.

Глава государства перечислил все меры, принимаемые украинскими властями для борьбы с вирусом. По его словам, Украина направила самолеты в Китай и Южную Корею, чтобы привести «все необходимое». Также он сказал, что Киев наращивает собственное производство медицинских масок и защитных костюмов.

«Мы обязательно все преодолеем. Я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять лишь из одного предложения: «на Украине заболевших и умерших нет», — резюмировал президент Украины.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран пожаловался на нехватку защитных средств у военнослужащих в условиях пандемии COVID-19. Недавно стало известно, что в рядах ВСУ скончался один человек из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».