Маск похвалил российских инженеров и призвал их разработать многоразовую ракету-носитель

Лос-Анджелес, 12 апреля. Американский предприниматель Илон Маск считает, что российским инженерам следовало бы разрабатывать многоразовые ракеты-носители. Об этом он написал у себя в Twitter.

«В России очень талантливые инженеры, но нужно, чтобы их целью было многоразовое применение (ракет-носителей. — Прим. ФАН), или успех невозможен», — написал Маск.

В другом посте он утверждал, что «в будущем одноразовые ракеты-носители будут таким же странным явлением, каким были бы одноразовые самолеты сегодня». Маск подчеркнул, что «все можно будет использовать повторно».

Также американский предприниматель написал, что считает удачным проект «Байкал» по разработке многоразового ускорителя первой ступени ракет-носителей «Ангара».

Ранее Илон Маск писал в Twitter, что ракеты его компании SpaceX на 80% многоразовые, в то время как российские аналоги не предназначены для повторного использования. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ на это заявил, что корпорация не нуждается в указаниях из США. Рогозин также обвинил американские компании в демпинге. По его словам, в ответ на это «Роскосмос» снизит стоимость пусковых услуг на 30%. Глава корпорации подчеркнул, что цены будут снижены за счет повышения операционной эффективности предприятия.

Ранее Илон Маск критиковал панику вокруг коронавируса, называя ее «тупой». По иронии судьбы после этого заявления последовал обвал фондовых рынков США, который ударил по акциям его компаний. За неделю предприниматель потерял 5 млрд долларов.