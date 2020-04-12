Внучка Конева назвала подлостью снос памятника в Праге

Москва, 12 апреля. Для семьи маршала Ивана Конева снос его памятника в Праге стал шоком, заявила внучка советского военачальника Елена.

Напомним, что 3 апреля пражские власти демонтировали памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Инициатор сноса 36-летний Ондржей Коларж говорит, что монумент будет передан музею истории ХХ века.

«Важно еще, какое время выбрали муниципальные власти для сноса памятника: время карантина, когда в Праге никто не имеет права собираться группами больше двух человек. Я считаю, что это подлость», — говорит внучка маршала.

Она отмечает, что власти города мотивировали демонтаж монумента «учащением актов вандализма». Елена говорит, что памятник несколько раз обливали розовой краской, но местные власти не озаботились поиском злоумышленников.

По словам Елены, ей пишут многие неравнодушные жители Праги, которым стыдно за действия властей. Она говорит, что они даже подготовили петицию, в которой требуют вернуть монумент на свое место. Внучка военачальника против того, чтобы памятник переносили в музей истории XX века.

«Иван Конев был освободителем Праги, и с тем, чтобы памятник герою выставили с табличкой «Захватчик», я в корне не согласна. Так же, как не согласны все, кто хоть немного разбирается в истории», — считает Елена.

Она говорит, что памятник необходимо вернуть в Россию. По ее мнению, так называемый «музей» не то место, где должен стоять памятник маршалу Победы. Елена подчеркивает, что по закону монумент принадлежит району, где он располагался, поэтому ни глава МИД Чехии, ни даже президент не могут просто взять и передать памятник в РФ.

Памятник советскому полководцу был воздвигнут в начале 1980-х годов по инициативе властей города и средства местных жителей в благодарность за то, что маршал сохранил пражские здания чешской столицы, запретив применять тяжелую артиллерию во время штурма города при его освобождении от нацистов в мае 1945 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва на разных уровнях выражала возмущение действиями властей некоторых европейских городов по демонтажу монументов советским воинам, отдавших жизни за освобождение европейских стран от нацистов. По словам Пескова, Россия готова забрать памятник Ивану Коневу к себе.