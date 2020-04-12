NYT назвал сделку ОПЕК+ шансом избежать краха для нефтедобычи в США

Вашингтон, 12 апреля. Газета The New York Times сообщает, что договоренности России и Саудовской Аравии по сокращению нефтедобычи позволили американской нефтяной промышленности избежать краха.

Как отмечают журналисты издания, сделка ОПЕК+ позволит нефтяным компаниями в США сократить добычу на собственных условиях, без внешних предписаний в период, когда они сокращают инвестиции в поиск и разработку месторождений.

«Американской нефтяной промышленности, возможно, удалось избежать опасной ситуации. Россия и Саудовская Аравия, которые надеялись ослабить нефтедобывающие компании США, отступили от угроз. Они признали, что игра наносит ущерб им самим и объявили о достижении предварительной договоренности по снижению добычи», — говорится в статье.

Как заявила эксперт американского Совета по международным отношениям Эми Майерс Джаффе, ряд компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти, все равно обанкротится, но краха целой отрасли удалось избежать.

«Американские нефтяные компании сокращают тысячи рабочих мест, прекращают работы на старых скважинах, готовясь к худшему спаду на памяти нескольких поколений», — пишет издание.

Напомним, в ночь на 10 апреля страны ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу с мая на 10 млн баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия должны взять на себя обязательства в равной степени снижать объемы добываемой нефти от 11 до 8,5 миллиона баррелей в сутки. Договоренность будет действовать до мая 2022 года.

Окончательному заключению сделки помешала позиция Мексики, которая отказалась сокращать нефтедобычу, но позднее стало известно, что нужные объемы сокращения могут взять на себя США.