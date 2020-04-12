Полузащитник «Локомотива» Фарфан остался недоволен снижением зарплаты из-за коронавируса

Москва, 12 апреля. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан раскритиковал решение руководства о снижении зарплаты в клубе на фоне пандемии коронавируса.

Ранее пресс-служба «Локомотива» сообщила о достижении договоренности с футболистами о сокращении заработной платы на 40 процентов до нормализации ситуации с распространением коронавируса.

Позже Фарфан заявил, что разорвал полученный договор, потому что не понял, что в нем написано.

«Мне прислали документ и хотели, чтобы я его подписал. Он был на русском языке, я ничего не понял. Я разорвал его», — рассказал он поклонникам.

Ранее о снижении зарплат на период самоизоляции сообщили сразу несколько российских футбольных клубов, среди которых «Спартак», «Зенит», «Рубин» и другие.

Фарфан начал играть за «Локомотив» в 2017 году, но в нынешнем сезоне ни разу не выходил на поле.

Первые сообщения о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, пришли из Китая в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зафиксировано 1,777 миллиона случаев заражения COVID-19. От вызванных вирусом осложнений погибли 108 862 человека, более 404 тысяч выздоровели.

В связи с угрозой распространения коронавируса чемпионат России по футболу, а также все другие соревнования под эгидой Российского футбольного союза приостановлены с 17 марта. На данный момент в Премьер-Лиге сыграно 22 тура, турнирную таблицу возглавляет «Зенит», следом идут «Локомотив» и «Краснодар».