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Новороссия

ВСУ обстреляли территорию ЛНР из БМП и СПГ

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ВСУ обстреляли территорию ЛНР из БМП и СПГ

Луганск, 12 апреля. ВСУ за прошедшие сутки один раз нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Обстрелу подвергся район пгт Донецкий», — сообщают представители ЛНР.

По их данным, украинские силовики открыли огонь из БМП и станковых противотанковых гранатометов (СПГ).

С 2014 года на востоке Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Жители Луганской и Донецкой областей объявили о своей независимости после гражданского переворота в Киеве. После этого новые украинские власти развязали военный конфликт в Донбассе, который продолжается до сих пор. Согласно данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тыс. человек.

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Источник: Луганский информационный центр
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