Любляна, 12 апреля. Премьер-министр Словении Янез Янша подверг критике УЕФА и главу организации, своего соотечественника Александера Чеферина в распространении коронавируса в Европе. Янша считает, что футбольные матчи были приостановлены слишком поздно.

«Это было безответственно, было принято преступное решение. Матч Лиги чемпионов на стадионе «Сан-Сиро» в Милане между «Аталантой» и «Валенсией» был биологической бомбой», — говорит словенский политик.

Он подчеркивает, что УЕФА проигнорировала рекомендации ВОЗ приостановить розыгрыши еврокубков. По мнению словенского премьера, это демонстрирует, что организация заботиться лишь о своих деньгах.

На прошлой неделе УЕФА сообщила, что матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок из-за пандемии. Также в организации не отрицают возможность того, что финалы еврокубков пройдут без зрителей.

Ранее сообщалось, что Чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин перенесен с 2021 на 2022 год. Причиной переноса стало проведение в 2021 году Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены из-за коронавируса. В итоге Чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.