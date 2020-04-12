Молодая жена Цекало перестаралась, «убирая» мужу талию

Москва, 12 апреля. Молодая жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин перестаралась с фотокоррекцией, пытаясь «убрать» мужу талию на фото.

Цекало и Эрвин, как и миллионы людей по всему миру, находятся сейчас на самоизоляции. Малоподвижный образ жизни сыграл с продюсером злую шутку — он прибавил несколько килограммов. Супруга решила «помочь» ему, воспользовавшись фоторедактором — откорректированное фото она выложила в соцсети, но фанаты сразу обратили внимание на следы «вмешательства».

Поклонники увидели, что спина у Цекало, занимающегося чем-то вроде йоги, слишком ровная, а пол в комнате, наоборот, волнистый — такие улики, как правило, свидетельствуют о коррекции фотографий.

Напомним, Цекало и Эрвин поженились весной прошлого года. Продюсер тогда сообщил, что потерял голову от молодой супруги — четвертой по счету в его жизни.

«Я сейчас нахожусь в состоянии невероятного счастья. То, что у меня есть, для меня очень дорого и близко. Что там было позади — не важно. Важно то, что будет впереди», — сказал он в программе «Белая студия».

Некоторое время назад бывшая жена Александра Цекало Лолита Милявская обвинила его в финансовых махинациях.