Трамп объявил режим «масштабного бедствия» во всех штатах

Вашингтон, 12 апреля. Президент США впервые в американской истории объявил «масштабное бедствие» во всех 50 штатах, сообщает телеканал Fox News.

Вчера Трамп объявил такое положение в штате Вайоминг, что означает, что данный режим теперь действует во всех американских штатах. Данные меры вызваны пандемией коронавируса.

Согласно последним данным, количество жертв коронавируса в США превысило 20 тыс. человек. Соединенные Штаты теперь являются лидерами по числу инфицированных и умерших от COVID-19 во всем мире.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что мнению Владимира Путина, США должны отказаться от «нелепых стереотипов» о России. Глава государства убежден, что Москва и Вашингтон должны помогать друг другу в условиях пандемии. Как подчеркивает представитель Кремля, президенты стран продолжают диалог, и как показала ситуация со сделкой ОПЕК+, способны предпринимать совместные действия.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».