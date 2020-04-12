Историк моды Васильев госпитализирован с пневмонией

Москва, 12 апреля. Историк моды и телеведущий Александр Васильев попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на журналистку Екатерину Гордон. Напомним, ранее с таким же диагнозом в больницу попала Надежда Бабкина, которая вместе с Васильевым и Гордон ведет телешоу «Модный приговор».

«Узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией. Я вовсе не паникер и понимаю, как и все образованные люди, что переболеть должна большая часть общества. Но ради старшего поколения в моей семье я все-таки сдам анализ», — рассказала Гордон.

Таким образом, все ведущие «Модного приговора» попали в группу риска по заражению коронавирусной инфекцией. Анализ на COVID-19 взяли и у Васильева, но результатов пока нет.

Всего несколько дней назад Васильев, пишет издание, был в добром здравии и рассказывал, как переживает за Бабкину. Историк моды находился на карантине и не пересекался с коллегой по телешоу.

«Я был на карантине в течение двух недель, когда вернулся из Португалии. И пока находился дома, вместо меня снимался Николай Цискаридзе, вел программу с Бабкиной. Затем мой карантин закончился, в следующем съемочном блоке моими соведущими были Катя Гордон и Юлия Барановская. Сейчас съемки «Модного приговора» закончились, все выпуски отсняты до 30 апреля», — рассказал он.

Напомним, Надежда Бабкина была госпитализирована в тяжелом состоянии, врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому. Улучшение наступило через 11 дней после госпитализации, но звезда шоу-бизнеса по-прежнему очень слаба.