Украинский министр Криклий предрек стране «эпоху Ренессанса» после пандемии

Киев, 12 апреля. Украину ожидает «эпоха Ренессанса» после окончания пандемии коронавируса, заявил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Он говорит, что иностранные инвесторы якобы будут готовы кредитовать украинские логистические проекты после окончания пандемии. Криклий убежден, что зарубежные компании используют карантин для того, чтобы лучше подготовиться для выхода на рынок.

«Мы ожидаем, что сразу после завершения карантина будет такой бум роста. Понятно, что за этот период экономика существенно потеряет, особенно отдельные отрасли. В нашем случае это авиационная сфера, туризм, сфера услуг», — заявил министр, подчеркнув, что украинцев ждет «эпоха Ренессанса».

Криклий утверждает, что коронавирус не повлиял на строительство дорог. Министр с оптимизмом смотрит на реализацию проекта «Большое строительство», предполагающего прокладку 6 тыс. км дорог в текущем году.

«Восток, запад, север, юг — абсолютно все направления будут покрыты (новыми дорогами. — Прим. ФАН). Ни один регион мы не обходим вниманием», — говорит он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не рассматривает возможность дефолта, однако будет вынуждено его объявить, если не дождется помощи от западных партнеров. Киев рассчитывает заключить с МВФ новую кредитную программу на 8 млрд долларов, а также получить 2 млрд от Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка. Шмыгаль подчеркнул, что без поддержки финансовых организаций, Украина «упадет в пропасть финансового дефолта».