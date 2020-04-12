Психолог дала советы по сохранению положительного настроя на карантине

Вашингтон, 12 апреля. Профессор психологии Йельского университета и автор известного онлайн-курса «Наука Благополучия» Лори Сантос рассказала о способах сохранить позитивный настрой во время пандемии коронавируса.

«Мои 3 совета — это стараться поддерживать социальную активность с помощью технологий, придерживаться определенного режима, особенно это касается физических упражнений и регулярного сна, а также медитации, которые позволят снимать напряженность в это страшное время», — говорит психолог.

По словам Сантос, число слушателей ее курса выросло в 3 раза на фоне карантина из-за коронавируса. С «Наукой Благополучия» ознакомились более миллиона человек. Она говорит, что людям сейчас необходимы стратегии, подкрепленные реальными примерами, чтобы сохранять благоприятное расположение духа.

Ранее врач-сомнолог Александр Калинкин рекомендовал отказаться от использования будильника в условиях самоизоляции. По его словам, люди в сложившихся условиях могут лучше изучить свой сон и определить свою норму. Он утверждает, что пробуждение должно быть естественным, а неестественные звуки будильника приводят к хроническому недосыпанию.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.