Москва, 12 апреля. Певец Аркадий Укупник извинился перед заслуженным артистом РСФСР Львом Лещенко за свое высказывание о «заражении» Надежды Бабкиной.

Укупник ранее заявил, что Бабкина якобы «заразилась» коронавирусом от Лещенко в середине марта. Лещенко сказал, что тот несет «ересь», так как он не виделся с певицей уже 3 месяца. Как подчеркнул артист, никому из его окружения коронавирус не передался.

«Я уже сейчас понимаю, что кто-то мне сказал, что он (Лев Лещенко. — Прим. ФАН) был у Игоря Крутого. И кто-то мне сказал, что он и у Бабкиной был. Где-то я это ляпнул. Лев Валерьянович, простите, ради бога! Я такой же паникер, как и все остальные. Мы жертвы этой паники», — раскаивается Укупник.

Музыкант подчеркнул, что ничего не знает о состоянии здоровья Бабкиной и обычно не доверяет слухам.

Напомним, что Лев Лещенко в марте был госпитализирован с симптомами коронавируса. Анализы показали положительный результат. В начале апреля певец вылечился и был выписан из больницы.

Надежда Бабкина были госпитализирована с двухсторонней пневмонией. Она была введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ. Несмотря на схожие симптомы, коронавирус у нее не подтвердился. По словам ее пресс-секретаря, сейчас состояние артистки стабильное.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».