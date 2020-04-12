Врач назвал связь между курением и коронавирусом

Москва, 12 апреля. Заведующий отделом профилактики Национального медицинского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин назвал курение дополнительным фактором риска при пандемии коронавируса.

По словам эксперта, периодически появляющиеся сообщения о том, что курение якобы защищает от коронавируса, не имеют никакого отношения к действительности. Несмотря на то, что ученые еще не собрали всю информацию о COVID-19, уже сейчас можно сказать, что вирус представляет собой более серьезную угрозу для курильщиков со стажем.

«Курение не спасает от коронавируса, а отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит пять-шесть лет, имеет как минимум хронический бронхит. А при наличии бронхита риск получить пневмонию возрастает в несколько раз», — цитирует Левшина радио Sputnik.

Причиной живучести фейка о «пользе» курения во время эпидемии коронавируса врач назвал психологические особенности страдающих никотиновой зависимостью.

«Есть злостные курильщики, которые не могут бросить свою пагубную привычку. А обращаться за квалифицированной помощью они не хотят. Они не верят в то, что смогут бросить. У них пожизненная зависимость. И для оправдания придумывают такие вещи», — отметил Левшин.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день во всем мире выявлено более 1,776 миллиона случаев COVID-19, от осложнений скончались 108 804 человека, более 402 тысяч выздоровели.

Ранее «Известия» сообщили, что снятие режима самоизоляции, по мнению вирусолога, чревато новым витком эпидемии коронавирусной инфекции.