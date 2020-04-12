Малышева рассказала, опасно ли брать еду на вынос из-за коронавируса

Москва, 12 апреля. Доктор и телеведущая Елена Малышева объяснила, стоит ли опасаться еды, которую приготовил инфицированный коронавирусом человек.

Малышева разместила у себя в Instagram утверждение американского профессора молекулярной биологии и имуннологии Паулы Кэннон, которая говорит, что потребителям не следует бояться еды на вынос, так как на ресторанных кухнях придерживаются строгих гигиенических норм, во избежание болезней пищевого происхождения.

По словам телеведущей, если вы переживаете, что повар кашлял или чихал во время приготовления блюда, то разогрев пищи в микроволновой печи «убьет любой случайный вирус». При покупке еды в контейнерах Малышева советует выложить их содержимое на тарелку и вымыть руки, и только после этого приступать к еде.

Ранее Елена Малышева оценила возможность заражения новорожденного ребенка от инфицированной коронавирусом матери. Доктор отметила, что согласно исследованиям китайских ученых, беременные женщины переносят болезнь без осложнений, а новорожденные ни разу не заразились коронавирусом от матери. Они утверждают, что вирус не проходит плацентарный барьер, который разделяет организмы матери и ребенка. Малышева подчеркнула, что все случаи заражения новорожденных объясняются тем, что вирус попадал к детям после рождения, от того, кто контактировал с ними.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.