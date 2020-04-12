Депутат Рады раскритиковал «севшую в лужу» систему здравоохранения Запада

Киев, 12 апреля. Депутат Верховной рады Украины Олег Волошин заявил, что западная система здравоохранения, насаждаемая в стране по инициативы американки Ульяны Супрун, не способна справиться с распространением коронавируса.

По словам Волошина, продолжать на Украине медицинскую реформу, запущенную по инициативе бывшего министра здравоохранения, уроженки США Супрун, «просто преступно».

«Вся западная система здравоохранения села в лужу. Они оказались неспособны справиться с пандемией, в отличие от Китая, где здравоохранение отработало намного лучше», — отметил парламентарий.

Напомним, с 2016 года в стране продолжается внедрение новой модели системы здравоохранения по образцу стран Запада. В ходе оптимизации было сокращено количество больничных коек, уменьшился штат медицинских учреждений, был внедрен принцип «семейных врачей» как первичного звена, минуя которое нельзя попасть к «узким» специалистам.

Депутат заявил, что реформа должна быть остановлена, а ресурсы следует перенаправить на борьбу с коронавирусом нового типа.

«Эту реформу стоит остановить, максимально мобилизовав ресурсы, имеющиеся у системы, не перестраивая ее. Любую перестройку нужно делать в хороших условиях, если дома пожар, ты не затеваешь параллельно ремонт. Какая польза от семейных врачей, от всей этой системы. Нам рассказывали: мы финансируем пустые койки — а сейчас они уже не пустые! Сейчас во всех странах дефицит коек», — сказал Волошин.

По данным Университета Джона Хопкинса, на Украине зафиксировано 2 511 случаев заражения коронавирусом нового типа, 73 человека умерли от осложнений, 79 пациентов выздоровели. По данным статистики, более 300 человек из числа заразившихся — это врачи и медицинские работники.

Ранее RT сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны не превращаться в «обиженных детей» из-за карантина.