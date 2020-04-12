Вирусолог дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля. Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением, что эпидемия коронавируса в России подойдет к концу в середине июня.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и академик РАН Виктор Малеев заявил, что при самом оптимистичном прогнозе, эпидемия COVID-19 закончится в России не раньше июня. Специалист подчеркнул, что сроки будут зависеть от соблюдения россиянами режима самоизоляции.

«Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции нужно ждать не раньше июня», — говорит Виктор Зуев.

Он подчеркнул, что пик распространения эпидемии точно не придется на апрель.

Некоторые специалисты ранее полагали, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика через 2-3 недели. Например, этой точки зрения придерживается глава ФМБА Вероника Скворцова.

Профессор РАН Карима Нигматулина-Мащицкая предполагает, что в РФ может быть несколько пиков эпидемии. Это связано с обширной территорией. Однако она не исключает, что внушительные размер страны позволят регулировать меры по борьбе с вирусом в разных ее частях.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».