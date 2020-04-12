Трамп раскритиковал NYT за стремление «вернуться в Китай»

Вашингтон, 12 апреля. Президент США Дональд Трамп раскритиковал газету The New York Times за статью о «европейском происхождении» первых американских случаев коронавируса нового типа, обвинив издание в стремлении «вернуться в Китай».

Ранее в The New York Times появилась статья о якобы европейском происхождении большинства завезенных в США случаев COVID-19. Издание со ссылкой на исследования написало, что коронавирус нового типа начал распространяться в Нью-Йорке в феврале этого года после посещения города жителями европейских, а не азиатских стран.

Стоит отметить, что в начале февраля Вашингтон ввел запрет на въезд на территорию США практически всех категорий граждан, побывавших за последнее время в Китае. При этом ограничения на въезд в Соединенные Штаты для европейцев вступили в силу только в середине марта.

По словам Трампа, заявления газеты связаны с желанием издания «вернуться» в Китай после того, как Пекин лишил аккредитации ряд журналистов The New York Times.

«Теперь лживая The New York Times связывает коронавирус с Европой, а не Китаем. Такого еще не было! Есть ли какие-то конкретные источники? Их вышвырнули из Китая как собак, и теперь они хотят вернуться», — заявил президент США.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в декабре прошлого года в Китае. На данный момент COVID-19 распространился в большинстве стран мира, 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зафиксировано более 527 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 20 506 заболевших умерли от осложнений, более 31 тысячи выздоровели.

Ранее RT сообщил, что Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса.