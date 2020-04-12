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Рогозин рассказал о поставленной перед Россией задачей по покорению планет

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Рогозин рассказал о поставленной перед Россией задачей по покорению планет

Москва, 12 апреля. Обновленные Основы государственной политики в области космической деятельности, которые в начале года подписал президент РФ Владимир Путин, содержат задачу по освоению других планет, отметил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем видеопоздравлении с Днем космонавтики.

«В этом документе стратегического значения поставлена задача, связанная с развитием российского космоса», — заявил Рогозин.

Он подчеркнул, что в нее входит «покорение планет Солнечной системы», развитие научного космоса, а также переход на новейшую технику. Глава «Роскосмоса» говорит, что для достижения новых целей требуются не только передовые технологии, но и люди.

«О них мы сейчас должны думать больше всего, о подготовке нового инженерно-конструкторского класса, нового поколения тех, кто может создать материальную основу того, чтобы Россия по-прежнему была лидером космонавтики», — говорит Дмитрий Рогозин.

В своем поздравлении глава «Роскосмоса» подчеркнул, что День космонавтики — один из самых светлых и теплых праздников, так как связан с первым полетом человека в космос.

«И этот человек — наш человек. Это Юрий Алексеевич Гагарин», — отмечает Рогозин.

Он напомнил, что впереди множество круглых дат для отрасли: юбилей космодрома Байконур, юбилей создания Центра подготовки космонавтов, а в следующем году будет 60 лет первому полету Гагарина.

Ранее Рогозин сообщал, что в России к 2023 году разработают два варианта нового пилотируемого космического корабля «Орел», который составит конкуренцию американскому «Ориону». По его словам, новый корабль нужен для полетов за пределы геомагнитного пояса земли.

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Источник: Роскосмос
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