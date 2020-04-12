Львовский журналист «остудил» мечтающих об «украинской Кубани»

Киев, 12 апреля. Львовский телеведущий Остап Дроздов «остудил» мечтающих об «украинской Кубани», указав на нежизнеспособность «панукраинского империализма».

Киевские националисты продолжают тешить себя надеждой на создание так называемой «панукраинской империи», которая протянулась бы от Карпатских гор до Кавказа и включила в себя несколько исконно российских регионов, в том числе — Краснодарский край.

Дроздов в очередной раз поставил на место «жовто-блакитных мечтателей», указав на необходимость наведения порядка в их собственной стране.

«Мечтайте-мечтайте! Я с большой комедией относился ко всяким этим «Кубань наш», оно всегда упирается в невозможность покрыть собой все это пространство. Потому что, условно говоря, когда у тебя есть собственная страна, и ты ее не можешь накрыть тем украинским одеялом, потому что если не ноги эти вечно вонючие торчат, то другие части тела, оно вылезает в тот Русский мир. Нам бы со своим разобраться», — заявил львовский телеведущий.

Он сравнил украинские «имперские идеи» с русскими, отметив, что Москва, в отличие от Киева, имеет историческую и фактическую основу для их реализации.

«Они могут это реализовывать, потому что базируются на православии, которое выходит за рамки государства, и на носителях русского языка. Они говорят, что Русский мир приходит там, где есть русскоязычные. Поэтому у них эта идея и сильнее имперская», — добавил Дроздов.

Телеведущий назвал «украинскую Кубань» лишь поводом для «смеха и самотроллинга», подчеркнув, что разобраться надо «с тем, что есть».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Служба безопасности Украины предложила продлить запрет на использование российских интернет-ресурсов.