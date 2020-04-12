Польский журналист Корейба рассказал, почему Украина и Молдавия до сих пор существуют

Варшава, 12 апреля. Если хотя бы одна из стран от Эстонии до Молдавии перестанет существовать, то между РФ и Западом начнется конфликт, поскольку они выполняют роль буферной зоны и санитарного кордона, заявил польский политолог и публицист Якуб Корейба.

В этом контексте он привел пример с аннексией Боснии Австро-Венгерской империей в 1908 году, которая дала старт событиям, приведшим к Первой мировой войне.

«В нормальных условиях Белоруссия и Украина, не говоря уже про столь сюрреалистическое государство, как Молдавия, не просуществовали бы и пятилетки: в мире очень мало примеров стран, в которых люди живут настолько плохо при наличии неплохого потенциала развития», — заявил польский политолог.

Он считает, что если Россия и западные страны решат что-то менять в балансе сил, то изменения в первую очередь начнутся здесь. Корейба отмечает, что исходя из этого, по всем правилам военной стратегии, в регионе должны быть независимые от обеих сторон политические организмы.

«Их роль состоит в том, чтобы не умничать в делах мировой политики, а просто быть и время от времени умно выдерживать напор того и другого «супостата», — резюмировал Якуб Корейба.

Ранее Корейба заявлял, что польская политика и медиапространство наполнены стереотипной паранойей по отношению к Москве. По его словам, с ним перестали сотрудничать несколько изданий, потому что его мнение отличается от насаждаемого в Польше.