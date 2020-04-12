Космонавт Борисенко рассказал, чего больше всего не хватает на орбите

Москва, 12 апреля. Летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал, как проходит подготовка космонавтов, чего им не хватает на орбите и достоверны ли фильмы о космосе. Этим он поделился в интервью для iReactor.

Напомним, что 12 апреля празднуется День космонавтики в честь полета Юрия Гагарина, ставшего первым человеком, который совершил полет в космическое пространство.

Космонавт Андрей Борисенко провел в космосе 337 суток 8 часов и 56 минут. Он признается, что с детства мечтал стать космонавтом. К выбору профессии его подтолкнула детская книга Георгия Садовникова «Продавец приключений».

Говоря о тренировках, Борисенко вспоминает сурдокамеру, также известную как «камера тишины».

«На протяжении пяти рабочих дней мы сидим в пятиметровой камере в одиночестве, с полным отсутствием внешних связей. Кроме того, трое суток мы вообще не спим — занимаемся работой. После той тренировки все сегодняшние наши неприятности, связанные с самоизоляцией, кажутся легкой прогулкой», — рассказывает космонавт.

Он говорит, что во время полетов больше всего не хватает душа. Личная гигиена в течение всего полета осуществляется за счет мокрых полотенец. Борисенко признается, что в космосе не хватает вкусных домашних блюд. По его словам, ему больше всего недоставало сырников.

«На мой взгляд, один из самых удачных фильмов, который достаточно близок к реальности, это художественный фильм «Время первых», — говорит Борисенко.

Он подчеркивает, что в российском фильме достоверно показана работа космонавтов и наземных служб.

Молодым людям, желающим связать свою жизнь с космосом, он советует по-настоящему любить свое дело, так как путь к звездам занимает очень много времени.

«От момента, когда я захотел стать космонавтом, будучи малышом, до выполнения космического полета прошло очень много времени. Это был 1972-й, а в 2002-м году я только был зачислен в отряд — 30 лет я шел по этому пути шаг за шагом», — говорит Андрей Борисенко.

Ранее летчик-космонавт Елена Серова рассказала, почему Россия не отправит женский экипаж на МКС. По ее словам, время космических рекордов, вроде «чисто женского экипажа» для полета давно прошло. Она говорит, что для РФ на первом месте профессионализм космонавтов, независимо от пола, способных работать на результат.