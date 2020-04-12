Экс-глава Минюста Украины указала на бездействие Зеленского во время пандемии

Киев, 12 апреля. Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала о раздражении от бездействия президента страны Владимира Зеленского на фоне пандемии коронавируса.

По словам Лукаш, Зеленский лишь пытается «создать видимость активных действий», на деле не предпринимая никаких шагов по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Он и его команда регулярно выпускают на ТВ новые ролики, которые, как отметила бывший министр, вызывают только раздражение.

«Власть успевает все — проводить совещания, снимать ролики, назначать какие-то внеочередные сессии. А принять законодательство, ограничивающее цены и компенсирующее логистику — никто не хочет и не может. Выйдут снова, появятся на экране, помашут пальчиком и скажут: «Зачем вы цены повышаете». Потому что сущность человека такая, многий бизнес наживается на беде. Вопрос власти — не допустить паники, отсутствия товаров и спекулятивных цен. Но день за днем она не делает ничего, кроме роликов», — рассказала Лукаш.

Она также возмутилась бездействием киевских городских властей и призвала мэрию к принятию решительных мер по борьбе с пандемией.

«Очень хочется увидеть реальные действия и ответственных за то, что до сих пор не профинансированы противоэпидемические мероприятия, не компенсированы затраты тех, кто тратился на эти мероприятия. За то, что отсутствуют запасы в государстве, которые должны находиться в больницах. Просто ода безответственности», — заявила экс-министр.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Верховной раде Украины предложили снизить расходы на борьбу с коронавирусом.