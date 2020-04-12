Ушел из жизни публицист и кинокритик Александр Тимофеевский-младший

Москва, 12 апреля. Писательница Татьяна Толстая сообщила о кончине кинокритика и публициста Александра Тимофеевского-младшего. Он ушел из жизни в возрасте 61 года.

«Друзья. Случилось ужасное. Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер. Только что. Господи! Возьми его к себе, прижми к сердцу, утешь, утри слезы! А мои уж не утрешь», — написала она у себя на странице в Facebook.

Тимофеевский родился в 1958 году в Москве. Работал в газете «Московские новости», в журнале «Столица», а также был советником генерального директора издательского дома «Коммерсантъ». Тимофеевский-младший — сын известного писателя и поэта Александра Тимофеевского, автора песни «Пусть бегут неуклюже».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Лондоне ушел из жизни политолог Александр Некрасов. По словам его сына, причиной смерти Некрасова стало кровотечение в мозг, вызванное инсультом. Политологу было 63 года. Он был правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.