Украинские военные испытывают острую нехватку защитных средств от коронавируса

Киев, 12 апреля. Министр обороны Украины Андрей Таран пожаловался на нехватку защитных средств у военнослужащих в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, что 11 апреля стало известно, что в вооруженных силах Украины один человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

«Откровенно говоря, нет, не хватает (средств. — Прим. ФАН). Для того чтобы всех обеспечить индивидуальными средствами в необходимом количестве, не хватает», — сказал Таран.

Он отметил, что у ВСУ есть три передвижные мобильные лаборатории для тестов на коронавирус. По словам главы Минобороны, одна лаборатория направлена для помощи министерству здравоохранению, еще две — находятся в Луганской и Донецкой областях.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом на Украине превышает 2,5 тыс. человек, 73 пациента скончались, 79 выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что комитет Верховной рады по вопросам бюджета утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год, в котором бюджет фонда на борьбу с коронавирусом уменьшен на 73,3 млн долларов.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.