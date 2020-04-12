Россиянки назвали недостатки мужчин во время самоизоляции

Москва, 12 апреля. Российские женщины на одном из форумов поделились, что их бесит в мужчинах во время вынужденной самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

Пребывание в четырех стенах нередко приводит к неожиданным последствиям, когда семейные пары, нормально сосуществовавшие годами в привычном ритме жизни, неожиданно выяснили, что многого не знают друг о друге, и обнаружили немало недостатков и вредных привычек у своей второй половинки.

Как пишет Rambler, на одном из популярных форумов россиянок попросили рассказать о том, что их больше всего раздражает в мужьях в период самоизоляции. Как выяснилось, большинство претензий связаны с необходимостью постоянно готовить и разнообразить при этом меню.

«Что есть будем? Принеси что-нибудь перекусить? Приготовь сегодня мяско… От этих вопросов хочется застрелиться», — жалуются домохозяйки.

Многих бесят и вредные привычки мужчин, особенно часто проявляющиеся на кухне.

«Издает ужасные звуки во время еды. Хлюпает, чмокает», — пишут участницы форума.

«Бесит, что в любую еду пихает майонез. Никогда не убирает за собой даже одну тарелку», — констатируют женщины.

В комментариях россиянки пишут, что их мужья в самоизоляции проявляют полную беспомощность — не могут ничего найти в доме, даже в холодильнике. Существенная часть претензий связана с активным просмотром телевизора, сопровождающимся комментариями, едой в постели, продолжительным пребыванием в туалете и жалобами на здоровье, а также общим пессимизмом. Одну из женщин раздражает даже дыхание мужа.

«Жутко бесит, как громко дышит. Стала замечать, когда появился ребенок. Как зевнет, как вздохнет — ребенок просыпается», — пожаловалась она.

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