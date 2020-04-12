Захарова рассказала о творческом тандеме с Фадеевым

Москва, 12 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, как сочинила стихи для песни «До предела». Деталями творческого процесса дипломат поделилась на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

По ее словам, стихи были написаны ею еще полгода назад.

«Макс Фадеев взял мой текст и сделал потрясающую музыкальную композицию и прислал ее мне на день рождения. Потом через какое-то время он говорит, что будем делать песню с Валерией», — отметила представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что в песне нашли отражение ее собственные переживания, мысли и эмоции. Поэтому композиция получилась «женской». Она отметила, что песню пришлось немного видоизменить, чтобы найти место для мужской части.

«И мы с Фадеевым бились наверное месяца полтора. Я ему давала варианты одного слова, а он говорил: еще, давай еще. И вдруг я ему прислала «разогнавшись до предела» — вот это оно. Это то, что нужно было», —цитирует Захарову ТАСС.

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