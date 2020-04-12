Попавшая в реанимацию Буланова рассказала о своем состоянии

Санкт-Петербург, 12 апреля. Концертный директор Татьяны Булановой не стал комментировать информацию об экстренной госпитализации певицы. Однако сама артистка ответила, что находится в реанимации.

11 апреля стало известно, что Буланова госпитализирована. Ряд СМИ сообщили, что причиной стали якобы проблемы с сердцем у певицы.

В СМС-переписке 51-летняя исполнительница подтвердила информацию о госпитализации. Она заявила, что находится в реанимации, однако подчеркнула, что чувствует себя «уже хорошо», передает телеканал «360». Медики проводят полное обследование знаменитости.

Точный диагноз Татьяны Булановой пока неизвестен. Как сообщают «Известия», у певицы может быть подозрение на инсульт.

Близкий друг артистки актер Артем Анчуков говорит, что у Булановой в последнее время было много выступлений, но при этом она не жаловалась на здоровье. По его словам, у нее иногда повышалось давление, но он считает, что с таким сталкивается любой человек с напряженным графиком.

Год назад Буланова признавалась, что иногда ее подводит память. Она отмечала, что иногда забывала тексты песен, которые пела много лед подряд.

Напомним, что в 2004 году певице присвоили звание Заслуженной артистки РФ. Буланова является двукратной обладательницей премии «Овация».