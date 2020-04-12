Пасха в храмах Москвы пройдет без прихожан

Москва, 12 апреля. Санитарные власти Москвы потребовали проводить богослужения в православных храмах столицы с 13 по 19 апреля без участия прихожан.

Накануне управление Московской патриархии получило предписание от главного государственного санитарного врача столицы Елены Андреевой с требованием с 13 по 19 апреля «с возможным продлением срока» обеспечить приостановление посещения гражданами зданий и территорий, принадлежащих Русской православной церкви на территории Москвы.

Исключение делается лишь для священников, а также лиц «присутствие которых необходимо для совершения богослужений, функционирования зданий, проведения онлайн-трансляций». Главный санитарный врач потребовала также не допустить проведения массовых мероприятий с большим числом участников.

«Исполнить вышеуказанное предписание и в установленные сроки совершать богослужения только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо», — говорится в обращении викария патриарха Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы.

Митрополит подчеркнул важность разъяснения прихожанам, что временные ограничения не лишают их возможности приобщаться к церковным таинствам и событиям Страстной недели через трансляции богослужений и домашнее чтение правил и Священного писания.

Напомним, праздник Воскресения Христова выпадает в православном календаре в текущем году на 19 апреля. Предшествующая ему Страстная неделя считается особенно важной для верующих, которые стараются посещать богослужения в храмах в этот период.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Москве проведут масштабную дезинфекцию.