Украина собирается построить новую базу ВМС на Азовском море

Киев, 12 апреля. Украина намерена в течение двух лет построить базу военно-морских сил на Азовском море — в городе Бердянск Запорожской области. Соответствующий проект был передан президенту страны Владимиру Зеленскому 11 апреля.

ВМС Украины имеют две базы — «Юг» (в Одесской области) и «Восток» (в Николаеве). В рамках проекта планируется перемещение базы «Восток».

«Для надежного, функционального размещения и гарантированного выполнения задач в Азовском море предлагается создание военно-морской базы на территории Бердянского торгового порта», — сообщил представитель ВСУ.

По его словам, строительство базы будет осуществлено в течение 2020-21 годов. В текущем году будут подготовлены необходимые бумаги, а в следующем — построены новые причалы для дислокации военных катеров.

«Согласно плану, сюда планируется перебазировать два дивизиона катеров типа «Гюрза» и, после принятия за счет иностранной помощи из США, дивизиона патрульных катеров «Mark VI», — отмечают военные.

Также в планах у украинских властей передислоцировать в Бердянск противоподводные диверсионные силы, а также создать сухопутную группировку в составе батальона морской пехоты.

Согласно данным военнослужащих, бюджет работ по строительству базы составит 553 млн гривен (чуть более 20 млн долларов). По их словам, на базе можно будет содержать до 12 катеров.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что на сайте официального интернет-представительства президента Украины была размещена петиция, в которой предлагалось создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота НАТО на юго-востоке Украины. Предполагалось, что она будет размещена в Мариуполе Донецкой области.