Пушков рассказал об «уходящей в прошлое» гегемонии США

Москва, 12 апреля. Гегемония Соединенных Штатов уходит в прошлое. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в социальной сети Twitter.

Пушков согласился с китайскими экспертами, которые предрекают мировое лидерство Пекину, Москве и Вашингтону. Сенатор убежден, что Соединенным Штатам не удастся сохранить прежние позиции.

«Элита США к этому не готова. Но пандемия подтвердила: эта гегемония уходит в прошлое», — полагает Пушков.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты вышли на первое место по числу погибших от коронавируса. До этого печальное лидерство удерживала Италия, опередившая, в свою очередь, Китай.

О вспышке коронавируса стало известно в декабре 2019 года. Первые случаи COVID-19 были зафиксированы в китайской Ухани. Опасная инфекция быстро разошлась по всему миру. К настоящему моменту подтверждено 108 тысяч смертей при коронавирусе. Пандемия вынудила правительства большинства стран планеты ввести жесткие ограничительные меры.

Ранее блогер Лена Миро подвергла резкой критике ведущую Ксению Бородину после публикации отрицательного теста на коронавирус. Миро не лицеприятно отозвалась об умственных способностях Бородиной, и сравнила поведение ведущей с небезопасным сексом.

RT сообщала о мерах, которые предпринимают московские полицейские в рамках поддержания правопорядка в условиях коронавируса.

Также стало известно о выходе из комы народной артистки Надежды Бабкиной, у которой диагностировали двустороннюю пневмонию. Подруга певицы утверждает, что состояние Бабкиной улучшилось.