Психологи предупредили о нервных срывах во время самоизоляции

Москва, 12 апреля. Психологи предупредили о возможных нервных срывах и панических атаках на фоне стресса во время вынужденной самоизоляции.

Как пишет «Коммерсант», потребность в психологической помощи во время пандемии коронавируса возросла во много раз. Люди попали под воздействие целого ряда стрессовых факторов, а усугубляет ситуацию ежедневный поток негативных новостей, ослабление социальных связей и изменение жизненных обстоятельств, в числе которых могут быть потеря работы и изменение уровня доходов.

Специалисты в области психологии предупреждают, что на этом фоне могут возникнуть различные проблемы, связанные с повышенным уровнем тревоги, от апатии до панических атак. Эксперты предсказывают рост количества разводов из-за того, что люди буквально заперты наедине друг с другом, даже если они не хотят этого.

«После 14 дней тотальной самоизоляции начнутся срывы у наиболее напряженных сограждан. К 21-му дню мы будем иметь острые пики по выплескам агрессии от ряда слоев населения», — считает психолог Григорий Крамской.

Чтобы предупредить развитие таких состояний и снизить уровень тревожности, следует соблюдать распорядок дня и соблюдение определенных ритуалов.

«Сон в одно и то же время, любые физические упражнения. Нужно менять даже домашнюю одежду, не оставаться все время в пижаме. Обязательно нужны водные процедуры. Женщины могут делать макияж — это тоже ритуал», — посоветовала клинический психолог Елена Круглякова.

В большинстве российских регионов уже начали работать «горячие линии» по оказанию психологической помощи. В Москве на звонки отвечают специалисты больницы №4 имени Ганнушкина. Общероссийский народный фронт также подключился к этой работе, 112 профессиональных психологов и психотерапевтов принимают сообщения в службе психологической поддержки «ОНФ помощь».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что футболист Душан Анджелкович заявил о своей готовности «посидеть в самоизоляции еще месяц».