Каракас, 12 апреля. ВВС Венесуэлы оперативно отреагировали на вторжение в воздушное пространство страны двух самолетов США. Венесуэльские летчики перехватили нарушителей с помощью Су-30МК2.

Два американских самолета вылетели с авиабазы в Пуэрто-Рико, направившись в сторону Венесуэлы. Отмечается, что опознавательное оборудование на военных самолетах США было отключено.

Задействованный Су-30 ВВС Венесуэлы сумел не только перехватить нарушителей воздушного пространства, но и вытеснить их за пределы страны. Американцы игнорировали попытки венесуэльских летчиков установить контакт, однако после демонстрации боевой готовности, пилоты США оперативно подчинились требованиям.

Ранее российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявлял, что ультиматумы Вашингтона не помогут урегулированию внутренних проблем Венесуэлы. По его словам, готовность Соединенных Штатов снять односторонние санкции в отношении Венесуэлы — позитивный сигнал.

Журналисты из китайского издания Sohu недавно отмечали, что российский истребитель пятого поколения Су-57 вместе с поддержкой в виде ударного беспилотника ставят под угрозу господство США, которые ранее считались лидерами в разработке и производстве подобных самолетов.