Захарова заявила, что историй об эвакуации россиян из-за COVID-19 хватит на «Войну и мир»

Москва, 11 апреля. Историй об эвакуации россиян в связи с пандемией коронавируса хватило бы для написания книги, сопоставимой по объему с романом Льва Толстого «Война и мир». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По словам дипломата, россияне «застревали» за рубежом в силу самых разных обстоятельств: у кого-то были запланированы концерты, кого-то не отпускала учеба, или необходимость лечения. Захарова особенно выделила драматичную историю из Южной Кореи.

«Сеул, Боже мой, сколько они настрадались, две недели в транзитной зоне, четырехмесячный ребенок», — сказала дипломат.

О вспышке коронавируса в Китае стало известно в последний день декабря 2019 года. На фоне быстрого распространения болезни по всей планете ВОЗ объявила пандемию. COVID-19 уже унес жизни более 108 тысяч человек.

Правительства большинства стран мира ввели жесткие ограничительные меры: закрыли или существенно ограничили пассажирское сообщение, отменили массовые мероприятия.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился известный певец Лев Лещенко. Незадолго до этого артист участвовал в съемках, что спровоцировало панические настроения среди отдельных представителей российской эстрады. Сам Лещенко посетовал, что столкнулся с несправедливыми обвинениями коллег в заражении Надежды Бабкиной. Певец добавил, что чувствует себя хорошо.